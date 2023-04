Dancing Stars: Marika Lichter zieht erste Bilanz

Marika Lichter ist ''Dancing Star'' der ersten Stunde und zieht Zwischen-Bilanz.

Es ist Halbzeit! Und einiges hat sich anders entwickelt, als ich es mir ursprünglich gedacht hatte.

Die Ausgeschiedenen: Hannes Kartnig – hat mich überrascht. Er war launig und auch nicht unbegabt. Da haben die Senioren beim Voting wohl ausgelassen. Martina Reuter – schade, sie ist sehr lustig und ich hätte mich noch auf ein paar flotte Sprüche und exaltierte Kostüme gefreut. Michael Buchinger – war auch nicht unspannend als Person, nicht jedermanns Sache, aber so ein bisschen Zynismus schadet nicht. Positiv ist anzumerken, dass keiner der bisher Ausgeschiedenen auch nur irgendein Drama daraus gemacht hätte.

Die Wackelkandidaten. Eveline Eselböck hat zwar eine Message an „Frauen in den besten Jahren“, Tanzen ist nicht so ihre Sache. Aber man sieht ihr die Freude an und das macht einiges wett! Omar Khir Alanam ist nicht unbegabt, hat vor allem viele schöne und kluge Worte parat und seine Geschichte ist beeindruckend. Schön, dass er eine Bühne dafür gefunden hat. Alexander Pointner hat unheimlich viel gelernt, wenn man seine Performance der ersten Sendung mit der von letzter Woche vergleicht. Chapeau!

Die Favoritinnen. Lilian Klebow – eine wahre Wonne, ihr zuzusehen! Tanz mit Hingabe und nahezu in Vollendung. Missy May – ein Glücksfall für die Staffel, dass sie so mutig ins kalte Wasswer gesprungen ist! Tolle Tänzerin und lieb. Corinna Kamper – sie hat echte Siegeschancen, denn im Gegensatz zu den anderen beiden Damen hat sie keine Tanzausbildung gehabt. Ein Naturtalent und wahrscheinlich ein neuer Name am Himmel der Society-Lieblinge. Ob nun zarte Bande zu ihrem Tanzpartner Danilo Campisi sie beflügeln oder nicht, ist wurscht. Es ist einfach toll, was sie macht.

Und dann gibt es noch den Überraschungstänzer Lucas Fendrich, der so ganz anders ist, als man es sich erwartet hatte. Er hat wirlich Talent und Gefühl für den Tanz und er macht es gerne!

Wunderbar! Ich wünsche allen Tänzer:innen eine weitere angenehme Zeit und schicke ein großes Toi Toi Toi!

Marika Lichter