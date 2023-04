Dancing Stars: Erster Auftritt von Campisi und Kamper nach Liebes-Outing

Ein Insider bestätigte gegenüber oe24, dass die Dancing Stars Campisi und Kamper ein Liebespaar sind. Folgt heute das Outing im TV?

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, doch live im TV darauf angesprochen bestritt Campisi die Liebesgerüchte vergangene Woche noch. „Es geht dich nichts an“, fauchte Tänzer Danilo Campisi Moderator Andi Knoll an, als er die beiden zu ihrem Liebesstatus ausfragte. „Wenn wir was sagen wollen würden, würden wir es sagen“, legten die beiden nach. Backstage stehen die beiden jedoch schon länger zu ihrer Beziehung und jeder wisse davon. Auch ein Insider bestätigte gegenüber oe24 die Liebesbeziehung. „Sie sind zusammen, es ist aber natürlich noch sehr frisch und sie wissen nicht, wie es nach der Show weitergeht, wenn beide in ihren Alltag zurückkehren", so der Insider.

Wenn Campisi und Kamper heute das Tanzparkett betreten, werden die Augen aller Zuseher auf die beiden gerichtet sein – aber auf ihre Tanzkünste wird wohl kaum jemand achten. Ob die beiden sich heute Abend auch in der Sendung outen, bleibt also abzuwarten ...