Bei Fellner Live! sprach Lucas Fendrich über seinen Vater und darüber, ob der prominente Papa seine Dancing Stars-Auftritte verfolgt.

Kommenden Freitag wird Lucas Fendrich wieder mit seiner Partnerin über das Dancing-Star-Parkett fegen, doch neben seinen tänzerischen Leistungen, steht auch sein Privatleben seit mehreren Wochen, wegen der ORF-Tanzshow, wieder im Fokus. Vor allem Liebesleben als auch die Beziehung zu Austro-Pop Legende sind groß im Gespräch - im oe24.TV nimmt Lucas nun Stellung.

Das hält Rainhard Fendrich von Sohn Lucas

oe24.tv :Wie sieht er dein Engagement bei Dancing Stars. Verfolgt er deine Auftritte:

Lucas Fendrich :Ja. Er hat mir erst vor kurzem wieder geschrieben, dass ich mich gut anstelle, dass ihm das taugt und dass er sich freut, dass ich gut ankomme und er wünscht mir immer viel Glück."



Die Probleme der Vergangenheit zwischen Vater und Sohn scheinen also mehrheitlich ausgeräumt. Was Lucas Fendrich derzeit noch bewegt und was er für die morgige Dancing Stars Show geplant hat, sehen sie heute Donnerstag um 21:00 bei Fellner! Live.

Holt sich Fendrich die Tanz-Krone?

Derzeit könnt es für Lucas Fendrich jedenfalls nicht besser laufen, in unserem großen oe24-Voting führt der 38-jährige das Feld (wenn zwar auch knapp) seit Wochen an.

Wer soll Dancing Star 2023 werden? Lucas Fendrich 38,28 Corinna Kamper 36,22 Missy May 10,51 Lilian Klebow 10,19 Eveline Eselböck 2,93 Alexander Pointner 1,87

Wer ist Ihr Favorit? Stimmen Sie jetzt ab!