Kristall-Girlie und Unternehmer-Burli gehen seit einiger Zeit getrennte Wege.

Moderatorin und Unternehmerin Victoria Swarovski hat bewegte Monate hinter sich. Die 29-Jährige trennte sich nach einigen Ehejahren von ihrem Mann Werner Mürz (46).

Neue Liebe mit Mark

Mit Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (31) hat sie einen neuen Partner gefunden, ist laut eigenen Angaben "glücklich, einfach superhappy". Die beiden sollen sich schon lange flüchtig kennen und dann beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel näher gekommen sein. Zusammen wollen sie nun in den nächsten Monaten viel Zeit in Österreich verbringen und den Sommer genießen.

© Getty Images ×

Victoria ist erfolgreiche Unternehmerin und Werbegesicht

Anwälte regeln alles

Die Trennung von Noch-Ehemann Werner Mürz soll schnell erfolgen, wie die Bunte berichtet. Zwar gibt es auf beiden Seiten noch einiges zu klären - sie ist erfolgreiche Moderatorin und Unternehmerin, er erfolgreich in der Baubranche. Doch es soll soweit keine Streitigkeiten um Barvermögen, Immobilien, Anschaffungen oder die Hunde geben. Die Anwälte der beiden würden alles regeln.

Das sagt Vici über ihre Hunde

Doch, was ist mit den Hunden von Victoria? Die sollen in der letzten Zeit nicht bei ihr gewesen sein. Die Moderatorin klärt im Magazin "Bunte" auf: "Während 'Let's Dance' war es einfach zu anstrengend für die Hunde. Die hätte ich stundenlang allein in der Garderobe lassen müssen, denn ich hatte kaum Zeit, mich um sie zu kümmern. Aber jetzt hole ich sie ab und dann bleiben sie auch bei mir. Das sind doch meine Babys, die würde ich nie abgeben!" Fans atmen darüber auf. Denn es gab bereits einige besorgte Insta-Kommentare....