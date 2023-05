Liebes-Gerüchte: Jetzt äußern sich Egli und Silbereisen

Egli und Silbereisen: Dieses Duo lässt die Gerüchteküche immer wieder brodeln.

Seit dem Beziehungs-Aus zwischen "Traumschiff"-Star Florian Silbereisen (41) und Schlager-Königin Helene Fischer (38) 2018, spekulieren viele Fans, wer die nächste Frau an der Seite des 41-Jährigen sein könnte. Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte um eine heimliche Liebelei zwischen ihm und der Schlagersängerin und Ex-DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli (34).

Sind sie ein Paar oder nicht? Bisher wurden die Liebes-Gerüchte nicht offiziell bestätigt. Jedenfalls scheinen sich die beiden Entertainer bestens zu verstehen. In einem Interview mit "tres-click.com" sagte Egli einst: "Wir sind Kollegen und wir treffen uns sehr oft."

Liebes-Duett aufgenommen

Jetzt melden sich Silbereisen und Egli endlich zu den Spekulationen zu Wort. Die beiden Schlager-Stars sollen ein gemeinsames Liebes-Duett aufgenommen haben, in dem sie auf die Beziehungs-Gerüchte eingehen, wie "Bild" berichtet. Der Titel des Songs? "Das wissen nur wir".

Egli soll in dem Lied unter anderem die Zeilen singen: "Das wissen nur wir, nur wir. Du willst es doch auch mit mir. Es wirkt so vertraut mit mir. Dir geht es genau wie mir." Silbereisen soll laut "Bild" darin singen: "Sie regen sich auf bei mir. Als wär’s nicht erlaubt mit dir. Ich nehm' es in Kauf mit dir …"

Im Interview mit "Bild" schwärmte die gebürtige Schweizerin von dem 41-Jährigen und sagte offen: "Die Chemie zwischen uns passt einfach". Silbereisen fügte hinzu: "Wir haben immer wieder sehr viel Spaß zusammen!" Geht da doch mehr? Gegenüber "Bild" betonen sie, dass sie seit Jahren sehr gute Freunde und Kollegen seien.

Am 1. Juli werden die beiden beim "Schlagerboom Open Air" ihr neues Duett performen.