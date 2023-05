Melissa Naschenweng rockt in Dessous und auf Englisch

Naschenweng stellt heute Wien auf den Kopf. Mit Hit und Mode-Feuerwerk.

Konzert. „Ich habe hier schon öfter bei diversen Schlager-Partys aufgespielt, aber ein eigenes Konzert in der Stadthalle ist schon noch einmal eine ganz andere Sache. Das muss schon wegkrachen!“ Heute feiert unser Schlagerwirbelwind Melissa Naschenweng (32) das große Finale der umjubelten Bergbauern-Tour in Wien. Über 3.000 Fans sind dabei. „Es gibt so viele Konzerte und so viele Top-Acts, da muss man sich schon etwas Besonderes überlegen, um die Leute auch wirklich glücklich zu machen.“

Musik & Mode. Dafür hat sie die aktuelle Hit-CD Glück und Mitsing-Hits wie Difigiano?, Kompliment oder Traktorführerschein im Gepäck und eine heiße Modeschau. Melissa wirbelt nicht nur in der berühmt knappen pinkfarbenen Lederhose über den mit Strohballen stafierten Laufsteg zu einer Zweit-Bühne inmitten der Fans, sondern auch im kessen Spitze-Mieder oder im Glitzer Catsuit.

Bei ganz viel Publikumsnähe samt Selfie-Alarm steht auch eine Schaukel am Programm und einige Song-Premieren. „Ich singe auch meine Liebglingslieder. In einem speziellen musikalischen Gewand.“ Als Überraschung sind sogar erstmals zwei englischsprachige Songs mit dabei. „Das wird sich mit meinem Kärntner Akzent schon ausgehen. Schließlich habe ich ja auch in Englisch maturiert.“