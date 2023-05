(Liebes-) Comeback? Andreas Gabalier zeigt sich wieder mit Silvia Schneider

Fast vier Jahre nach ihrer Trennung zeigen sich Andreas Gabalier und Silvia Schneider wieder gemeinsam auf Instagram – und lösen wilde Liebes-Spekulationen aus.

Sechs Jahre lang waren 'Volks-Rock'nRoller' Andreas Gabalier und Moderatorin Silvia Schneider ein Paar – 2019 folgte dann die Trennung. Als Grund für das Liebes-Aus gaben die beiden ihre Karriere an – neben dem Pendeln und den vielen Terminen blieb nicht viel Zeit für das Privatleben.

© Instagram / Andreas Gabalier ×

Umso mehr überrascht Andreas Gabaliers aktuelle Instagram-Story: Darin zeigt er sich Seite an Seite mit seiner ehemaligen großen Liebe Silvia Schneider. Und auch wenn Fans bereits über ein mögliches Liebes-Comeback rätseln: Es handelt sich (leider) nur um ein berufliches Comeback. Gabalier und Schneider drehen gerade gemeinsam die ORF2-Sendung "Ein Sommer in Österreich – Urlaub in rot-weiß-rot", welche Silvia seit zwei Jahren zusammen mit Armin Assinger moderiert. Darin scheint der 'Volks-Rock'nRoller' einen Gastauftritt bekommen zu haben.

Zu sehen wird das Comeback am 19. Juni sein – das verrät Gabalier schon mal in seiner Instagram-Story.