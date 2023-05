Ex-Butler vermutet: Harry & Meghan ziehen zurück nach England

Grant Harrold, der ehemalige Butler von König Charles, hält eine Rückkehr von Prinz Harry und Herzogin Meghan nach England für ''sehr gut möglich''.

Harry und Meghan "scheinen im Moment in den USA glücklich zu sein", sagt Charles’ Ex-Butler Grant Harrold (45) gegenüber der "New York Post". Aber "es ist sehr gut möglich, dass sie nach Großbritannien zurückkehren", so der 45-Jährige.

Harrold sagt weiter, dass Harry beschlossen habe, sich in den USA niederzulassen, weil Meghans ganze Familie dort sei. In seiner neuen Heimat sei er aber nicht ganz zufrieden, glaubt der Ex-Butler. "Es ist möglich, dass er eines Tages nach Hause kommen möchte", sagt Harrold über Harry. "Es ist möglich, dass er hier (ein Anwesen) kauft, wenn er (mehr) rüberkommen möchte."

Trotz des Streits der royalen Aussteiger Harry und Meghan mit der Royal Family, vermutet der Ex-Butler, dass die beiden durchaus wieder nach England zurückkehren könnten. Denn der Prinz wolle "die Verbindung zum Vereinigten Königreich aufrechterhalten" und diese nicht "völlig aufgeben", ist sich Grant Harrold sicher. "Er wird immer mitmischen wollen."