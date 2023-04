Bis zu 15 Jahre Haft drohen: Drogen-Wirt vor Gericht

Ein Villacher Wirt sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Er soll als Drogen-Wirt Suchtgift unter die Leute gebracht haben. Er könnte bis zu 15 Jahre im Gefängnis ausfassen.

Wirbel in der Villacher Gastro-Szene. Ein bekannter Wirt aus der Kärntner Stadt soll in den Drogenhandel verwickelt sein. Der Mann soll mit dem Suchtgift gehandelt haben und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Lange Haft droht

Wie "5min" in Erfahrung gebracht haben will, befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Zudem sollen weitere Verdächtige sich in Gewahrsam der Polizei befinden, so die Staatsanwaltschaft. Dem Mann drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Um welches Suchtgift es sich handelt wurde nicht verlautbart, er dürfte die erlaubte Menge aber um das 15-fache überschritten haben. Zudem soll noch das Reinheitsgehalt überprüft werden. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.