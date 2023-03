Diebe stehlen sechs Sportautos in unter einer Minute

Vier der Hellcats befanden sich im Ausstellungsraum. Die beiden anderen standen draußen auf dem Parkplatz.

Dreister Diebstahl in Kentucky. Diebe stahlen sechs Dogde Challenger Hellcats aus dem Don Franklin Chrysler Dodge Jeep in Somerset, Kentucky. Laut WKYT News war es einfach, die Autos zu stehlen, weil die Schlüssel im Zündschloss der Fahrzeuge steckten. Zumindest für die Fahrzeuge drinnen hatten die Diebe sogar daran gedacht, provisorische Nummernschilder anzubringen, damit die Autos auf der Straße legal aussehen.

Der Händler glaubt, dass jemand mit Insider-Informationen in das Verbrechen verwickelt sein könnte, da die Gauner zu wissen schienen, wie das Sicherheitssystem funktionierte.





"Sobald sie den Alarm ausgelöst haben, dauert es 60 Sekunden, bis dieser anspringt. Sie waren 20 Sekunden weg, bevor der Alarm losging. Die Reaktionszeit der Polizei betrug etwa drei Minuten. Das war wirklich gut", sagte Autohausleiter Adam Bryant gegenüber WKYT.

Fünf der sechs Hellcats wurden sichergestellt. Einem ging das Benzin aus und er lag am Straßenrand. Zwei weitere fanden die Behörden in Kentucky. Ein Auto befand sich in Tennessee, ein weiteres in Alabama. Die Polizei vermutet, dass sich das vermisste Auto ebenfalls in Alabama befindet.