Mörder überlebt seine Hinrichtung

Der verurteilte Mörder Alan Eugene Miller verklagt den Bundesstaat Alabama, nachdem er seine eigene Hinrichtung überlebt hat.

Der verurteilte Mörder Alan Eugene Miller hat seine eigene Hinrichtung überlebt. Nun verklagt er den Bundesstaat Alabama. Denn bei der Exekution ging vieles schief. Das Personal geriet bei der Injektion in Panik und stach Miller, in der Hoffnung eine Vene zu finden, die tödliche Dosis in den Fuß. Der Häftling musste unheimliche Schmerzen und Qualen ertragen, kam aber mit dem Leben davon.

Millers Anwälte, die ein Verbot der Hinrichtung mit der Methode der Stickstoffhypoxie fordern, sind der Ansicht, dass der Staat sein Recht auf den achten Verfassungszusatz verletzt.

Ein solches Recht würde den Häftling vor grausamer Bestrafung schützen, während die Behörden in Alabama bereits nach einem neuen Hinrichtungstermin für Miller suchen, berichtete der Mirror.