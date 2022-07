95-Jähriger geht für den guten Zweck auf Flugzeugen spazieren

Mit seinen 95 Jahren überbot Ivor Button aus England den 93-jährigen Tom Lackey, der bis dahin den Rekord hielt.

Mit seinen 95 Jahren hat Ivor Button einen neuen Weltrekord im "Wing Walking" aufgestellt. Bei diesem doch eher ungewöhnlichen Hobby steht Button auf der Tragfläche eines Flugzeuges und geht auf den Tragflächen hin und her. Natürlich ist Button bei dem „Spaziergang“ befestigt.

Witwer Button sagte: "Ich bin bei klarem Verstand! Ich hatte keine Angst. Ich war eher besorgt, dass mir kalt werden könnte. Button, der 17 Enkel und Stiefenkel sowie fünf Urenkel hat, ist kein Neuling auf dem Gebiet des Fliegens - er hat bereits Segelflug, Ballonfahren und Ultraleichtflugzeuge ausprobiert.

Schon früh wurde er vom Flugfieber gepackt: 1932, als er sechs Jahre alt war, nahmen ihn seine Eltern mit zu Sir Alan Cobhams Flying Circus. Der vierfache Vater Button aus Cheltenham, Gloucestershire, erzählt: "Sie zahlten zehn Schilling für uns alle, damit wir in einem Flugzeug mit offenem Cockpit mitfliegen konnten. "Ich war sehr enttäuscht, als ich am nächsten Tag wieder in die Schule kam. Sie haben mir nicht geglaubt, aber ich fand es einfach toll.

Guter Zweck

Buttons Abenteuer in luftiger Höhe brachte Geld für die Wohltätigkeitsorganisation Ataxia UK ein - eine Krankheit, die Koordination, Gleichgewicht und Sprache beeinträchtigt und an der auch einige von Buttons Familie leiden. In den meisten Fällen gibt es keine Heilung für Ataxie und eine unterstützende Behandlung zur Kontrolle der Symptome ist notwendig.