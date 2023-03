Ursache unklar: Regnet es hier auf einmal Würmer?

Das Phänomen ereignete sich in der chinesischen Provinz Liaoning, die an Nordkorea grenzt. Die chinesischen Behörden haben sich noch nicht zu der Situation geäußert, aber Experten haben fleißig ihre Theorien zu den Ursachen aufgestellt. Eine davon besagt, dass es sich bei den vermeintlichen "Würmern" in Wirklichkeit um Pappelblüten handelt, die pelzigen Raupen ähneln.

Wie eine Person auf Twitter erklärt: "Das sind keine Würmer oder Tiere, sondern von den Bäumen gefallene Blütenstängel." Ein anderer schrieb: "Die Dinge, die im Frühjahr von Pappelbäumen fallen, sind keine Raupen, sondern Blütenstände von Pappelbäumen. Wenn die Blütenstängel der Pappeln zu fallen beginnen, bedeutet das, dass sie kurz vor der Blüte stehen."

