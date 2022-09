Ein Engländer wird nun zur Kasse gebeten, nachdem er seinen Garten etwas zu sehr gehen lassen hat.

In Wigan, einer Industriestadt etwas westlich von Manchester, ist es zu einer eher ungewöhnlichen Strafe gekommen. Ein 55-jähriger Engländer wurde seitens der Behörden mehrfach dazu aufgefordert, seinen Garten in Ordnung zu bringen, welchen seine Nachbarn als reinen "Zustand" beschrieben. Nachdem er dieser Aufforderung nie nachgekommen ist, bekommt er nun eine Strafe in Höhe von circa 1.580 Euro.

Seinen Garten unkontrolliert vegetieren lassen, stört oftmals Nachbarn, da dadurch die Aussicht blockiert wird oder es aber auch ein Verkehrsrisiko darstellen kann, falls wichtige Verkehrsschilder überwachsen werden.