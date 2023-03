SO schnell fährt der schnellste Zug der Welt

China hat den schnellsten Magnetschwebebahnzug der Welt vorgestellt, der eine Höchstgeschwindigkeit von 600 km/h erreichen kann.

China hat den schnellsten Zug der Welt vorgestellt, der eine Geschwindigkeit von fast 600 Kilometer pro Stunde erreichen kann!



Der chinesische Zughersteller CRRC stellte den Hochgeschwindigkeitszug auf einer Eisenbahnmesse in Berlin vor. Nach Angaben der Herstellerfirma wurde der Zug mit einheimischer Technologie aus China entwickelt. Der Prototyp des Zuges habe bereits eine erfolgreiche Testfahrt in China absolviert.

© SciNews/Youtube ×

Seit den 1980er Jahren nutzen einige kommerzielle Züge die Magnetschwebebahn, die ein elektrisches Magnetfeld nutzt, um Objekte bei hohen Geschwindigkeiten anzutreiben oder zu ziehen. Heute werden Magnetschwebebahnen in Südkorea, China und Japan eingesetzt.

In China verkehrt bereits eine Magnetschwebebahn in Shanghai, die das Stadtzentrum mit dem Flughafen verbindet. Bei der Magnetschwebebahn wird die elektromagnetische Kraft genutzt, um den gesamten Zug buchstäblich über der Schiene "schweben" zu lassen, ohne dass es zu einem physischen Kontakt zwischen der Schiene und dem Körper kommt, wodurch keine Reibung entsteht. Der Zug schwebt aufgrund der starken Abstoßungskraft zwischen den Polen der Magnete an der Schiene und denen am Zugkörper.