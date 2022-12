Kein Geschenk: Decke aus toten Katzen an Tierheim geschickt

Dieser Fall aus Klagenfurt gibt zu denken. Ein Tierheim bekam eine Decke zugeschickt, welche aus 15 toten Katzen genäht wurde.

“Wir wissen nicht, wie viele von diesen grausamen Katzenfelldecken noch im Umlauf sind. Es wurde mal erwähnt, dass diese angeblich gegen Rheuma helfen sollen”, so das Tierheim Garten Eden. Das Tierheim erwähnte zudem, dass es nicht das erste Mal sei, dass man derartige Decken bekomme. Zwei bis dreimal im Jahr komme dies vor, so das Tierheim.

“Nun, es ist so, wir glauben, dass tatsächlich Katzen gegen Rheuma helfen könnten, aber lebende auf einem Schoß wärmende, schnurrend vibrierende Katzen und nicht 15 Tote auf einer Decke", so das schockierte Tierheim. Auch wenn das Tierheim immer wieder auf Spenden angewiesen ist, ist ein derartiges Geschenk doch fehl am Platz, wird vom Tierheim selbst festgehalten.

Auch unter dem Christbaum sollte eine Katzendecke aus toten Tieren nicht liegen.