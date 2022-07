380 Menschen treffen sich im T-Rex Kostüm

Immer wieder laufen aufblasbare T-Rex-Kostüme bei Feiern durch die Menge. Doch dieses Treffen wurde zu einem neuen Weltrekord.

Insgesamt 380 Menschen in aufblasbaren T-Rex-Kostümen versammelten sich auf dem Pioneer Courthouse Square, um den Weltrekord für "die meisten Menschen in aufblasbaren Dinosaurierkostümen" aufzustellen.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des World Domination Summit statt, und allem Anschein nach werden sie den bisherigen Rekord von 252 Personen offiziell brechen. Der World Domination Summit mit Sitz in Portland ist ein jährliches Treffen von Tausenden von Unternehmern, Life Coaches und anderen, die "ein unkonventionelles Leben in einer konventionellen Welt führen wollen", so der Freiwillige Lee Davenport.

Eine Freiwillige sagte, dass es bei den letzten drei oder vier Gipfeltreffen einen "WDS-Dino" gab - eine Person, die in Dinosaurierkleidung gekleidet war, eine Art Maskottchen. "Er feuert die Leute an und gibt ihnen ein High-Five", sagte sie. Warum der Weltrekord aufgestellt wurde? "Es gibt keinen besonderen Grund, außer dass es Spaß macht."