Dieses Ekel-Zimmer gibt es für 450.000 € zu kaufen

Bilder zeigen zumindest mehrere Räume, die von Kopf bis Fuß mit dunkel gefärbten Schimmelsporen und Mehltau bedeckt sind. Dennoch wird das Angebot - mit fünf Schlafzimmern, drei davon mit eigenem Bad - als "fantastische Gelegenheit" angepriesen, so Jam Press. Die Zimmer kosten allesamt 450.000 €.

Zimmer alle mit Schimmel befallen

Die Wohnung sieht so aus, nachdem sie durch ein Leck im Badezimmer einen Wasserschaden erlitten hat, wobei die Schlafzimmer am stärksten betroffen waren. Mehrere Fotos zeigen diese Zimmer, deren Betten an Ort und Stelle belassen wurden und deren Tapeten abgezogen wurden, um die dunkle Realität darunter zu enthüllen. Sogar die Fußböden wurden entfernt, und ein Bettgestell weist überall grüne Flecken auf.

© Jam Press/Charles Harding ×

Weitere Bilder des fast 1.800 Quadratmeter großen Hauses zeigen den Bewuchs, der einen Essbereich bedeckt, in dem ein Tisch unter einem Loch in der Decke steht. Ähnlich verhält es sich in der Küche, wo sich Sporen in verschiedenen Größen an den Wänden mit einer abblätternden Decke, einer lose von der Decke baumelnden Leuchte und zerbrochenen Bodenfliesen vermischen.

© Jam Press/Charles Harding ×

In der Anzeige heißt es, das Haus biete "eine großartige Gelegenheit, diese Immobilie nach eigenen Vorstellungen zu renovieren".