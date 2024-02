Mega-Wirbel um mysteriösen Zwerg am Südpol

Eine seltsame Entdeckung auf Google Earth lässt derzeit das Netz ausflippen

Vor der Insel Lautaro auf der Antarktis sieht man neben Wissenschaftlern, die im ewigen Eis arbeiten, eine winzige Gestalt, die fast an einen Elfen erinnert. Diese trägt ebenfalls einen orangefarbenen Overall, ist aber nur etwa 18 cm groß.

Das Video hat der selbsternannte UFO-Jäger Scott C. Waring ins Netz gestellt. Der US-Amerikaner schrieb dazu. „Ich habe dies auf Google Earth gefunden und es ist ein wenig seltsam und verwirrend. Ich habe einen winzigen Menschen von etwa 18 cm Größe in der Antarktis gefunden. Die Person ist wie ein Teammitglied in einem orangefarbenen Overall gekleidet, aber was das Team tut und wer sie sind, weiß ich nicht. Es gibt aber immer einen wahren Kern“.

Was es mit dem Zwerg wirklich auf sich hat, konnte bisher nicht geklärt werden. Im Netz werden aber bereits die wildesten Spekulationen aufgestellt.