Kurios: Mann versucht mit Fahrrad zu fliegen

Das Ausprobieren verschiedener Formen des Fliegens war schon immer ein interessantes Thema für Ingenieure und Luftfahrtenthusiasten.

Nun ist ein Video aufgetaucht, das eine Gruppe von Menschen zeigt, die versuchen, eine Art Transportmittel für eine Person zu testen. Das Video zeigt ein quadratisches Gehäuse, das von flugzeugähnlichen Flügeln und Ventilatoren gestützt wird, und eine Person, die darin in die Pedale eines Fahrrads tritt. Während der Radfahrer in die Pedale tritt, gewinnt das Gerät an Geschwindigkeit und wird von einem Mann gestützt, der daneben herläuft und einen ersten Schubs gibt.

Sekunden später hebt die Maschine ab, vermutlich durch die vom Radfahrer erzeugte Kraft, und bleibt einige Zeit in der Luft, bevor sie auf dem Boden aufschlägt.

In einem Kommentar zu dem Video schrieb ein Twitter-Nutzer: "Gut... aber braucht mehr Power... nicht möglich mit nur menschlichen Füßen... gute Leistung und Design... braucht einen Motor oder Elektromotor...". Eine andere Person sagte: "Ich denke, das kann funktionieren. Nur eine kleine Änderung in der Schaltung sollte den Trick machen."