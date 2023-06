Trotz Verbots: Samenspender zeugt weiterhin fleißig Kinder

Anfang dieses Monats habe er erneut einer Niederländerin geholfen, schwanger zu werden. Und das trotz eines Verbots.

Ein serienmäßiger Samenspender, der weit über 500 Kinder gezeugt haben soll, spendet immer noch an Fruchtbarkeitskliniken, obwohl er dazu aufgefordert wurde, damit aufzuhören, so wird berichtet. Der niederländische Musiker Jonathan Jacob Meijer soll Kinder in der ganzen Welt haben. Mindestens 80 sollen in Deutschland leben, 35 in Belgien, vier in Argentinien, zwei in Australien und satte 375 in den Niederlanden.

Gericht hat entschieden

Ein Zivilgericht in Den Haag hat entschieden, dass Meijer nicht mehr sein Sperma spenden darf. Sollte er dies noch einmal tun, wird er mit einer Geldstrafe von 85.000 Euro belegt. In einer Erklärung sagte Ties van der Meer, Vorsitzender der Donorkind-Stiftung, dass Meijer in mindestens 13 Kliniken in der ganzen Welt mindestens 550 Kinder gezeugt habe. Er sei auch dafür bekannt, dass er einzelne Spendenseiten und soziale Medien nutze, um an Menschen heranzutreten, die schwanger werden wollten, so van der Meer weiter.

"Wir gehen gegen diesen Mann vor, weil die nationale Regierung nichts unternimmt", sagte van der Meer. "Er hat über das Internet eine globale Reichweite und macht Geschäfte mit großen internationalen Samenbanken". Eine große Anzahl von Frauen, die Meijers ähnliche Kinder zur Welt gebracht haben, haben eine Online-Selbsthilfegruppe gegründet, zum Teil in der Hoffnung, zu verhindern, dass ihre Kinder sich aneinander hängen und ungewollt Inzest begehen. Über 150 der Mütter haben sich einer Facebook-Selbsthilfegruppe namens "Donorkind 102 JJM" angeschlossen.

Als Reaktion auf die Anschuldigung sagt Meijer, er biete sein Sperma nur noch Frauen an, die bereits ein Kind von ihm haben und ein weiteres wollen. Anfang dieses Monats habe er einer Niederländerin geholfen, schwanger zu werden, sagt er, und diese Woche werde er nach Serbien und Italien fliegen, um die Mütter einiger seiner Kinder zu besuchen.