Sieben Häftlinge machten Abschluss auf Elite-Uni

Sieben Häftlinge in Connecticut sind die ersten Absolventen eines von Yale und der Universität von New Haven angebotenen Studiengangs! An dem gemeinsamen Projekt haben bisher 70 Studenten teilgenommen, und über 130 Fakultätsmitglieder, Mitarbeiter und Doktoranden sind an der Lehre beteiligt.

Chance auf Bildung

Das Programm bietet nicht nur eine Chance auf Bildung, sondern gibt den Insassen auch die Möglichkeit, einen Bachelor-Abschluss zu erwerben, und eröffnet ihnen damit einen neuen Weg in die Zukunft.