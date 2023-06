Darum sind Teenager mit ihrem Leben deutlich unzufriedener als früher

Fast die Hälfte der Jugendlichen gibt an, dass sie nichts richtig machen können und das Leben nicht genießen, das sind doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren.

Jugendliche unglücklicher als vor zehn Jahren

Fast die Hälfte der Jugendlichen gibt an, dass sie nichts richtig machen können und das Leben nicht genießen, das sind doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Die Psychologin Dr. Jean Twenge erklärt, dass die sozialen Medien und die Bildschirmzeit die Hauptursachen für die Zunahme der Depressionen bei Jugendlichen sind, wobei Smartphones die größte Veränderung in ihrem Leben darstellen. Experten schlagen radikale Lösungen vor, wie z. B. die Anhebung des Mindestalters für den Umgang mit sozialen Medien auf 16 Jahre, um dieses wachsende Problem auf Gruppenebene anzugehen.