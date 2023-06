Darum sollten SIE niemals bei einer True-Crime-Serie entspannen

Eine Psychologin klärt auf, warum sie bei einer True-Crime-Serie auf keinen Fall entspannen sollten.

Ein Experte für psychische Gesundheit hat davor gewarnt, dass diejenigen, die sich zur Entspannung Episoden von True-Crime-Sendungen anhören oder ansehen, ernsthaft gestört sein könnten.

Psychologin klärt auf

Die Psychologin Dr. Thema Bryant hat sich in ihrem Podcast mit Mel Robbins zusammengesetzt und erklärt, dass diejenigen, die gewalttätige Medien konsumieren, dies aus einem ganz bestimmten Grund tun: Es könnte daran liegen, dass ihnen das Trauma von all dem vertraut ist.

Sie sagte: "Wenn Ihre Vorstellung von Entspannung vor dem Einschlafen darin besteht, drei Folgen von Law and Order zu sehen, [dann] würde ich Sie ermutigen, darüber nachzudenken, warum Trauma für mich entspannend ist".

Dr. Bryant fuhr fort: "Einige von uns sind in sehr stressigen Situationen aufgewachsen, so dass sie Ruhe mit Langeweile verwechseln. Um zu sich selbst zurückzufinden, müssen Sie sich in das Unbehagen hineinbegeben, denn es wird sich ungewohnt anfühlen."