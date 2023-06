Hatte Wahnvorstellungen: Oma sticht Enkel (5) zu Tode

Die Obduktion ergab, dass der Körper des Jungen insgesamt 29 Stichwunden aufwies, darunter am Kopf, der Brust, dem Rücken und der Hand.

Ein schreckliches Familiendrama hat sich in Großbritannien ereignet, als eine 51-jährige Großmutter vor Gericht stand und gestand, ihren fünfjährigen Enkel erstochen zu haben. Trotz des Geständnisses wird sie jedoch nicht ins Gefängnis gehen.

29 Stiche

Die rumänischstämmige Elena A. plädierte vor dem Warwick Combined Court auf "nicht schuldig", da sie angab, unter psychischen Problemen zu leiden. Berichten zufolge soll sie im Januar 2022 ihren Enkel David-Mario in Coventry getötet haben, aufgrund von Wahnvorstellungen. Zum Tatzeitpunkt passte sie auf das Kind auf, während sein Vater bei der Arbeit war. Medizinisches Fachpersonal begleitete Elena A. während des Prozesses, und das Gericht ordnete ihre Einweisung in eine Klinik auf unbestimmte Zeit an.

Die Mutter des getöteten Jungen äußerte sich in einer Erklärung, die von der Staatsanwaltschaft verlesen wurde, schockiert über die Tat. Sie konnte nicht glauben, dass dies passiert sei, und betonte, dass sie nie Anzeichen dafür gesehen habe, dass die Großmutter ihrem Sohn etwas antun würde. Die Eltern waren sich der früheren psychischen Probleme der Großmutter bewusst, jedoch nicht über ihre anhaltenden mentalen Schwierigkeiten.

Die Obduktion ergab, dass der Körper des Jungen insgesamt 29 Stichwunden aufwies, darunter am Kopf, der Brust, dem Rücken und der Hand. Am Tag des Vorfalls kam David-Mario nach der Schule nach Hause, und seine Oma verhielt sich zunächst normal. Später erschien sie verstört in einem nahegelegenen Laden. Die Polizei wurde gerufen und fand den leblosen Körper des Jungen vor. Die Großmutter erklärte einem Beamten, dass sie ihn aus Liebe getötet habe, um ihn vor ernsthaften Angriffen durch andere zu schützen.