Kaum zu glauben: Diese Frau (33) ist bereits Oma

Eine Mutter, die ihr erstes Kind im Alter von nur 15 Jahren zur Welt brachte, ist jetzt mit 33 Jahren eine der jüngsten Großmütter der Welt.

Ruth Clayton (33) aus England bezeichnete ihre neue Enkeltochter Cora als "das beste Geschenk", das ihre Tochter Rose (18) ihr hätte machen können. Sie sagte, sie sei mit der Schwangerschaft "voll einverstanden" gewesen, als sie die Familie des Vaters kennenlernte.

Mutter stand hinter Schwangerschaft

Die Sozialarbeiterin Ruth hatte Rose zunächst eine Abtreibung nahegelegt, freut sich nun aber über ihre Enkelin und nennt sie "das Beste, was je passiert ist". Sie sagte: "Ich dachte, unsere Welt bricht zusammen. Jetzt fühle ich mich wirklich schlecht, denn dass Rose ein Baby bekommt, ist das Beste, was je passiert ist. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie voll und ganz unterstützen werde, sobald ich weiß, dass sie zu 100% an Bord ist."

Sie fügte hinzu: "Sobald ich wusste, dass Rose es mit dem Baby ernst meinte, war ich voll und ganz an Bord und so aufgeregt. Ich habe mich mit der Familie ihres Freundes getroffen. Sie waren so erstaunlich; sie sind die erstaunlichste Familie. Ich war zu Tränen gerührt, als ich ihr bei der Geburt zusah - sie war wie eine Kämpferin. Zu sehen, wie aus meiner Tochter eine wunderbare Mutter wird, ist das beste Geschenk, das sie mir hätte machen können.

Die frischgebackene Mutter Rose, 18, sagte: "Die Mutterschaft war überhaupt nicht die Herausforderung, von der die Leute sagten, dass sie es sein würde. Bevor ich Cora bekam, hatte ich noch nicht einmal eine Windel gewechselt. Das Muttersein hat mich gelehrt, organisiert zu sein und nicht nur an meine eigenen Bedürfnisse zu denken.