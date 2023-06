Beim Duschen: Mann entdeckte Riesen-Python im Bad

Ein Mann erlebte den Schock seines Lebens als er beim Duschen plötzlich eine Riesen-Python in seinem Bad entdeckte.

Ein Bewohner von Queensland, der auf der Toilette saß, erlebte den Schock seines Lebens, als er die stechenden Augen eines unerwünschten Besuchers entdeckte, der sich auf dem Dach seiner Dusche in der Nähe einer Wärmelampe aufhielt.

Riesige Schlange

Anthony Jackson von Hudson Snake Catching kam am Mittwochmorgen zu dem Haus in Oxenford, nachdem er einen Anruf von dem erschrockenen Mann erhalten hatte, der von einer 10 Kilo schweren Schlange gestört wurde, als er versuchte, seinem Geschäft nachzugehen. "Ein alter Kumpel auf der Toilette sagte mir, als er mich zum ersten Mal sah, dass ich mich zu Tode erschreckt hätte", so der Mann gegenüber news.com.au.

© Hudson Snake Catching ×

Die Aufnahmen der Küsten-Teppichpython, die rund 2 Meter lang ist, zeigen, wie er das Badezimmer überragt, während er auf dem Duschrahmen und einigen Shampooflaschen auf einem Regal faulenzt. "Nachdem ich für ein paar Minuten aufgehört hatte zu lachen, nahm ich den Haken und holte sie herunter, und dann wurde sie launisch ... (weil) ich sie von der Wärmelampe entfernte, wo sie sich wohl fühlte", sagte er.

Der Schlangenfänger-Anfänger brauchte zwar nur 30 Sekunden, um die "neugierige" Python von ihrem Ruheplatz herunterzuholen, aber sie war nicht bereit, sich kampflos zu ergeben. "Sie versuchte, mich zu beißen ... Ich denke, es war eine Art Raubtierverhalten, denn sie schaute nach unten und sah mich als Futter an", erklärte Jackson.