Massenschlägerei in Disney World: Lebenslanges Hausverbot

Die Massenschlägerei brach aus, nachdem eine Frau in einer Warteschlange wieder zu ihrer Familie wollte. Eine andere Familie ließ die Frau aber nicht passieren. Das Ergebnis war eine handfeste Auseinandersetzung.

Der Vorfall ereignete sich in der Disney World in Florida. Eine Frau verließ die Schlange, um ihr Telefon von einem Elektroscooter zu holen. Als sie jedoch in die Schlange zurückkehrte, wurde sie von einer anderen Familie daran gehindert zu ihrer Familie in die Warteschlange zurückzukehren.

Daraufhin entbrannte eine Massenschlägerei von mehr als 10 Personen. Die Frau, welche in die Schlange zurückkehrte, wurde mit einem lebenslangen Hausverbot belegt, zudem gab es zwei Festnahmen. Mehrere Beteiligte erlitten Schnittwunden und Prellungen, einer wurde mit großen Risswunden am Kinn mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

© @straightstunner/TikTok

Videos zeigen, wie Mitarbeiter versuchen einzugreifen, jedoch vergeblich. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Familie der Frau, die versucht hatte, sich wieder in die Warteschlange einzureihen, sagte: "Hören Sie, Mann, wir wollen keinen Ärger; wir finden es nicht gut, dass ihr meine kleine Schwester schubst. Daraufhin eskalierte die Situation in Form von Geschrei und schließlich in einer Schlägerei.

Einigen Berichten zufolge stahl oder beschädigte eine Gruppe mehrere persönliche Gegenstände ihrer Gegner, darunter Mobiltelefone und Designerkleidung.