× Paul McCartney zündet Beatles-Reunion und holt auch einen Rolling Stones Star auf die Bühne

Für knapp 8 Minuten rockten die noch lebenden Beatles wieder gemeinsam: Paul McCartney holte bei seinem London Konzert für zwei Songs Ringo Starr auf die Bühne. Zuvor spielte er schon mit Ron Wood von den Rolling Stones auf!

Let in Beatle! Am Donnerstag setzte Paul McCartney in der Londoner O2-Arena das Finale seiner Hit-Tournee „Get Back 2024“ und ließ die 18.000 Fans bei seiner 36 Song starken Hit-Show gleich mit mehreren Überraschungen ausflippen!

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Für den Beatles-Klassiker „Get Back“ griff er nämlich erstmals wieder zu seiner alten Bass-Gitarre („Die wurde mir vor 50 Jahren gestohlen, Jetzt habe ich sie wieder und muss sie natürlich gleich spielen.“) und das gleich mit einem besonderen Leckerbissen: „Wir haben eine Spezial Guest für euch. Einen Rolling Stone. Ronnie Wood!“ Kreischalarm!

Und es es sollte noch viel viel besser kommen, denn für die Zugaben „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“ und „Helter Skelter“ holte McCartney mit dem Worten „Wir haben noch eine weitere Überraschung für Sie. Den allmächtigen, den einzigartigen Herrn Ringo Starr!“sogar seinen ehemaligen Kollegen auf die Bühne. Den neben ihn noch letzteb lebenden Beatle! Damit war für knapp 8 Minuten die Beatles-Reunion perfekt! Zum ersten Mal nach fünf Jahren! Und zum überhaupt erst dritten Mal in Europa!