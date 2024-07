Ringo Starr(84): Deshalb wird Taylor Swift erfolgreicher als die Beatles

In einem exklusiven Interview mit "DailyMail" sprach er über ihre Erfolge und zog interessante Vergleiche zur Beatlemania der 1960er Jahre.

Ringo Starr, 84 Jahre alt, äußerte sich unterstützend über Taylor Swifts Karriere und verglich ihre Fangemeinde, die sogenannten "Swifties", mit der Beatlemania, die die Welt in den 1960er Jahren erfasste.

Ringo Starr unterstützt Taylors Musikkarriere

Starr hob hervor, dass ein wesentlicher Unterschied darin besteht, dass Taylor ihre Musik während ihrer Auftritte tatsächlich hören kann. Dies war den Beatles aufgrund der damaligen technischen Gegebenheiten oft nicht möglich. „Natürlich gibt es viele Leute, die verrückt werden, wenn man auf die Bühne kommt“, sagte er. „Jetzt ist der Unterschied, dass sie hören kann, was sie tut. Wir konnten nicht hören, was wir taten.“

Lob für Taylor Swift

Ringo Starr lobte Taylor Swift und betonte, dass sie nicht nur eine talentierte Sängerin, sondern auch eine wunderbare Person sei. „Ich bin ihr und ihrer Mutter bei den Grammys oder ähnlichen Veranstaltungen begegnet. Also kenne ich sie. Gott segne sie. Sie macht das großartig.“ Auf die Frage, ob er Taylor einen Rat für ihre weitere Karriere geben könne, meinte Ringo: „Ich glaube nicht, dass sie meinen Rat braucht. Sie macht das schon sehr gut. Danke.“

Die Beatlemania und ihr Einfluss

Die Beatlemania erreichte in den USA ihren Höhepunkt nach dem Auftritt der Beatles in der Ed Sullivan Show am 9. Februar 1964. Dieses Ereignis brachte die fanatische Kultur, die die Band umgab, von Großbritannien nach Amerika. In den Wochen vor ihrem Auftritt spielten Radiosender ununterbrochen ihre Musik, und Fans bereiteten sich darauf vor, sie bei ihrer Ankunft zu empfangen. Als die Beatles am 7. Februar in New Yorks Kennedy International Airport (USA) landeten, wurden sie von riesigen Menschenmengen begrüßt. Der Auftritt in der Ed Sullivan Show war das Hauptereignis ihres 15-tägigen Besuchs in den USA und zog ein landesweites Publikum von geschätzten 73 Millionen Menschen an. Dies wird heute als kultureller Meilenstein angesehen.

Taylor Swifts Rekorde und Erfolge

Taylor Swift, die aus Pennsylvania (USA) stammt, erreichte kürzlich ihren persönlichen Rekord in den Billboard 200 Album-Charts. Ihr neuestes Album "The Tortured Poets Department" verbrachte 11 Wochen auf Platz eins und zog damit mit ihren früheren Alben "1989" und "Fearless" gleich. Wenn das beliebte Album weiterhin auf Platz eins bleibt, wird es ihre längste ununterbrochene Phase an der Spitze der Album-Charts sein. Das letzte Mal, dass eine Frau eine ähnliche Anzahl an aufeinanderfolgenden Wochen an der Spitze verbrachte, war Ende 1992 und Anfang 1993, als Whitney Houston 11 Wochen mit ihrem Soundtrack zu "The Bodyguard" an der Spitze der Billboard 200 Charts stand.

Vergleich der Erfolge

Die Beatles haben insgesamt 20 Nummer-eins-Hits, darunter „I Want to Hold Your Hand“ und „Yesterday“. Taylor Swift hingegen hat bisher 12 Nummer-eins-Hits erzielt, darunter „Cruel Summer“ und „Fortnight“. Sieben dieser Nummer-eins-Hits erschienen in den letzten fünf Jahren ihrer Karriere.

Taylors Eras Tour und ihr wirtschaftlicher Einfluss

Im Oktober wurde berichtet, dass Taylors lukrative Eras Tour ihr schätzungsweise 4,1 Milliarden Dollar (ca. 3,7 Milliarden Euro) einbringen wird. Die Tour begann am 17. März 2023 in Glendale, Arizona (USA), und soll am 8. Dezember 2024 in Vancouver, Kanada, nach 152 Shows auf fünf Kontinenten enden. Diese Tour hat erheblich zur US-Wirtschaft beigetragen, indem sie umfangreiche Reisen, Ticketverkäufe und Merchandise-Möglichkeiten für ihre Fans, die sogenannten 'Swifties', förderte.

Taylormania und mediale Aufmerksamkeit

Im vergangenen Jahr erreichte die 'Taylormania' neue Höhen, besonders durch ihre viel beachtete Beziehung zum NFL-Spieler Travis Kelce. Da beide in ihren jeweiligen Branchen zu den Größten gehören, dominierte das Paar die Schlagzeilen, seit ihre Romanze im vergangenen Mai begann. Taylor Swifts Erfolg zeigt keine Anzeichen des Nachlassens, obwohl einige Fans über die ständige Chart-Dominanz und die Vielzahl der Varianten ihres Albums "The Tortured Poets Department" Müdigkeit äußern.

Kritik an Album-Strategie

Zuletzt vermuteten Pop-Fans, dass ihr Plattenlabel einige Taktiken angewendet haben könnte, um zu verhindern, dass Charli XCXs "Brat" die Spitze der britischen Album-Charts erreicht. Gerüchte über Spannungen zwischen Taylor und Billie Eilish kamen ebenfalls auf, nachdem Taylor zwei „Sonder“-Editionen von "TTPD" am selben Tag veröffentlichte, an dem Billie "Hit Me Hard and Soft" herausbrachte. Dies führte zu Spekulationen, dass Taylor möglicherweise versucht habe, die Erfolge anderer Künstler zu blockieren.