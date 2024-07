Paukenschlag: ÖFB-Spiele bald so teuer wie Taylor Swift?

SPÖ-Politiker macht im oe24.TV-Interview eine brisante Ankündigung.

Die Fußball-EURO biegt in die spannende Finalphase ein. Heute (21 Uhr im sport24-Liveticker) duellieren sich Spanien und ÖFB-Vorrunden-Gegner Frankreich um einen Platz im Endspiel am 14. Juli in Berlin. Angesichts der Fußball-Arena in der deutschen Hauptstadt werden die heimischen Fans zu Recht neidisch. Denn anders als im Berliner Olympiastadion können in Wien aktuell keine UEFA-Endspiele über die Bühne gehen. Grund: Das Ernst-Happel-Stadion entspricht seit Jahren nicht mehr dem notwendigen Fünf-Sterne-Anforderungen.

Neues Dach oder kompletter Neubau?

Immerhin gibt es jetzt konkrete Pläne, dem Happel-Stadion eine neue Dachkonstruktion zu verpassen. Ob die geplante Millionen-Investition auch für eine Generalsanierung reicht, ist aktuell fraglich. Zum Vergleich: Das ungarische Nationalstadion in Budapest kostete 556 Millionen Euro. Angesprochen auf eine neue Arena für unser ÖFB-Team verriet nun der Wiener Sportstadtrat Peter Hacker im Gespräch im oe24.TV bei Isabelle Daniel: "Wir führen gerade Umfragen bei Fußball und Konzertfans durch und holen uns Feedback ein. Ein wichtiger Punkt wird sein: Wer kann es sich vorstellen für "hübscher, toller, besser" auch das doppelte an Eintrittspreisen zu zahlen?".

Konzerte kosten jetzt schon 100 Euro

Eine brisante Ankündigung angesichts der ohnehin gesalzenen Ticketpreise. Aktuell zahlt man für ein Länderspiel für das günstigste Ticket über 30 Euro, bei einem Konzert werden bis zu 100 Euro fällig. Sprich: Sollte es zu einem Millionen-Umbau vom Happel-Stadion kommen würde die Spiele von Alaba & Co. bald so teuer sein wie ein Auftritt von US-Superstar Taylor Swift.