Alaba: Luxus-Urlaub nach Rolling-Loud-Party

Der ÖFB-Star gönnt sich eine Auszeit mit seiner Familie, um die Batterien wieder aufzuladen

Gerade feierte David Alaba noch mit Schwester Rose May Alaba auf dem Rolling Sound Festival in Ebreichsdorf mit Stars wie Nicki Minaj, Travis Scott und Luciano, schon liegt er mit seiner Familie in einer Villa am Meer. Lebensgefährtin Gattin Shalimar schrieb bereits vor zwei Tagen, dass sie die Koffer gepackt habe und mit ihren Kindern auf dem Weg in den Urlaub sei.

Papa Alaba kam nach

Auf Instagram zeigt der ÖFB-Star, dass er in einer traumhaften Villa mit Infinity-Pool entspannt. Das Bild versah er mit einer grünen Batterie - in Anspielung darauf, dass er die eigene jetzt erst einmal aufladen muss. Wo auch immer seine Liebste mit den Kids landete - er kam nach. Shalimar postete erst vor wenigen Tagen alte Urlaubsbilder zum Geburtstag von David. Man darf sich also jetzt schon auf neue Schnappschüsse und Einblicke freuen.

Nach dem Rolling Loud mit Schwester Rose May ging es für Alaba auf Urlaub © Instagram

Destination unbekannt

In zwei weiteren Storys teilt er außerdem noch weitere Fotos vom Rolling Loud Festival. Wohin er nach der Party genau jettete, verriet Alaba bisher nicht. Es könnte sich um eine spanische oder griechische Insel handeln. In den letzten Jahren zählten Mykonos und Ibiza zu den Lieblings-Destinationen des Paares.