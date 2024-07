Marko Arnautovic bricht nach EURO-Aus sein Schweigen

Mit einem emotionalen Posting hat sich ÖFB-Star Marko Arnautovic erstmals nach dem Aus bei der EM gegen die Türkei zu Wort gemeldet.

Team-Oldie Marko Arnautovic hat nach der bitteren Achtelfinal-Niederlage des ÖFB-Team mit Rücktrittsgedanken für Aufsehen gesorgt. Der 35-jährige Rekordnationalspieler war seitdem auf Tauchstation. Einzig seine Frau Sarah postete auf Instagram aus dem Familien-Urlaub auf Ibiza.

Doch jetzt hat sich unser EURO-Kapitän ebenfalls zu Wort gemeldet. Auf Instagram teilt er nach etwas mehr als einer Woche eine emotionale Botschaft an die Fans des Nationalteams und an die ganze Mannschaft.

"Diese Reise endet hier, aber unsere Träume und unser Stolz bleiben ungebrochen", beginnt Arnautovic in dem Post und sagt weiter: "An meine Mitspieler, ihr seid für mich nicht nur Teamkollegen, sondern Brüder geworden. Wir haben gemeinsam gekämpft, gelitten und gejubelt. Diese Erinnerungen werden für immer in unseren Herzen bleiben."

Ungewisse Zukunft

Wie es mit dem polarisierenden Angreifer weitergeht, verrät er allerdings noch nicht. In einem Interview meinte er vergangenen Dienstag, dass er sich Zeit nehmen will, um zu entscheiden, wie es hinblickend auf weitere Einsätze für das ÖFB-Team aussieht.

Eine Textpassage lässt die Fans allerdings hoffen, dass "Arnie" weiterhin in rot-weiß-rot zu sehen sein wird: "Diese Niederlage tut weh, aber sie wird uns nicht definieren. Wir werden stärker zurückkommen. Für Euch. Für uns. Für Österreich." Spätestens Ende August, wenn Teamchef Ralf Rangnick den Kader für die Nations-League-Spiele in Slowenien und Norwegen bekannt gibt, wird Klarheit herrschen.