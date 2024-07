ÖFB-Stars im Urlaub mit Style-Sorgen & Pool-Party

Unsere ÖFB-Helden haben langsam aber sicher das bittere EURO-Aus gegen die Türken verdaut. Nun geht es für Alaba, Arnautovic & Co. auf den wohlverdienten Urlaub.

Nach der EM-Endrunde haben sich unsere EURO-Helden in alle Himmelsrichtungen verteilt. Ihre Fans werden dabei immer wieder mit Schnappschüssen via Instagram am laufenden gehalten.

So hat es Marko Arnautovic mit seiner Familie nach Ibiza gezogen, wo sich unser Fan-Liebling Gedanken machen will, wie es mit ihm in Zukunft weitergeht. Seine Frau Sarah hat via Instagram Einblicke in die schöne Pool-Landschaft veröffentlicht.

© Instagram

"Style-Problem" bei Mini-Alaba

Sorgenfalten dürfte es hingegen im Hause Alaba geben. Denn Shalimar hat ein Reel gepostet, wo sie ein kleines Geheimnis verrät.

Denn der Sohnemann unseres Non-Playing-Captain hat derzeit eine ganz klare Modelinie für sich entdeckt: Fußball-Trikots. Neben einigen Reise-Tipps für Eltern zeigt Shalimar auch das ein oder andere Real-Madrid-Dress, das den Weg in den Koffer für den Urlaub findet.