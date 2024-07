Erste Urlaubsgrüße unserer Team-Stars

Nach dem bitteren EM-Aus laden unserer Teams-Stars die Akkus für die neue Saison auf.

Das "Sommermärchen" unserer EURO-Helden hatte Teamchef Ralf Rangnick am Mittwoch mit einer 25-minütigen Ansprache für beendet erklärt. Trotz einer harten 1:2-Niederlage gegen die Türkei im Achtelfinale können die ÖFB-Stars jedoch erhobenen Hauptes in den wohlverdienten Urlaub starten.

Am Freitag meldete sich mit Marcel Sabitzer bereits der erste Team-Star aus dem Urlaub. „Pool-Tag mit meiner Prinzessin“, schrieb der 30-Jährige und postete dabei ein Foto seiner Tochter.

© Instagram

Bereits im September startet die Mission WM-Teilnahme - dann gibt es in Pörtschach die erste Teamzusammenkunft nach der EURO. Im Herbst steht zuerst die Nations League an, ehe es im kommenden Jahr dann in der WM-Quali wieder wirklich spannend wird. Der Rangnick-Elf ist jedenfalls die erste Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft seit 1998 zuzutrauen.