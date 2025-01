"Tour Sudoku": Die Rolling Stones lassen uns zittern

Die Rolling Stones basteln gerade am Plan für ihre wohl letzte Europa Tournee. In Wien wird’s wegen Robbie, Axl und Co. schon sehr eng.

Erst wurde das Happel Stadion zwischen 10 und 15. August reserviert. Dann war sogar von einem Doppelpack im Juli die Rede. Und jetzt fehlt Wien plötzlich am provisorischen Tourplan. Die Rolling Stones lassen Ihre österreichischen Fans zittern. Auch weil sowohl das Routing als auch die Dimension der wohl allerletzten Tournee „Hackney Diamonds 2025“ ständig adaptiert wird. © zeidler × „Die Rolling Stones, also ihre Organisatoren, arbeiten an den Details einer Europatournee in diesem Sommer, die von Mai bis Juli dauern wird. Die meisten Veranstaltungsorte sind gebucht, aber nichts ist endgültig. Aufgrund der Feinabstimmung der Tour und der begrenzten Verfügbarkeit von Veranstaltungsorten können sich die Termine etwas verschieben,“ kennt die stets top-informierte Fan-Seite iorr.org die geheimen Details. Tour-Koordination © zeidler × Und damit auch die große Problematik: die Stones müssen ihren Tourplan, bei dem man zwischen den 14 bis 20 Konzerten auf mindestens 3 Tage Regenerations-Pause besteht, nämlich mit unzähligen bereits gebuchten Europa-Tourneen - von Oasis bis Bruce Springsteen - koordinieren. Alleine in Wien „pfuschen“ ihnen da Robbie Williams (12. Juli), Iron Maiden (17. Juli), Seiler & Speer (19. Juli) und Guns N‘ Roses (24. Juli) rein. Rechnet man da mindestens je einen weiteren Tage für Auf- und Abbau der diversen Bühnen dazu, dann wird es im Happel Stadion im Juli schon sehr eng. Sudoko erscheint da einfacher. © zeidler × Zum Glück hat Mick Jagger Österreich ins Herz geschlossen: 2017 gab‘s ja in Spielberg das größte und somit lukrativste Konzert der Tour: 95.000 Fans. Und 2022 erfreute sich der „Schürzenjagger“ auch an einer Polterrunde heißer Dirndlmädels. Gute Gründe also Wien wieder auf den Tourplan zu setzen.