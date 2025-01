× Irres Gerücht: Doppelpack der Rolling Stones in Wien!

Die stets top-informierte Fan-Seite iorr.org liefert die ersten Infos zur geplanten Europa-Tour der Rolling Stones und sorgt damit für eine Riesen-Überraschung: Gibt’s gleich zwei Wien-Konzerte?

„Wir sehen uns 2025!“ Mit ihrer Weihnachtskarte haben es die Rolling Stones ja bereits angekündigt. Im Sommer steht unter dem Motto „Hackney Diamonds“ wieder eine Europatournee am Plan. Und dafür ist auch das Happel Stadion - oe24 Leser wissen es bereits - längst reserviert.

Jetzt lässt die stets top-informierte Fanseite iorr.org dazu mit einem irren Gerücht aufhochen. „Die Rolling Stones sind bereit, diesen Sommer durch Europa zu touren. Die Tour soll Anfang Mai starten und drei Monate dauern. Eine Ankündigung der Tour wird in den nächsten Wochen erwartet.“ schreibt man und liefert dazu auch eine erste, provisorische Liste der potenziellen Tourdaten und die hat es mehr als in sich!

Neben Barcelona, Rom, Kopenhagen, Berlin oder München wird dabei auch Wien gelistet. Und das – jetzt kommt’s - gleich mit einem Doppelpack! Zwei Stones Konzerte im Happel Stadion klingen zwar mehr als unwahrscheinlich wären aber trotzdem möglich. 2017 lieferten die Stones ja in Spielberg das größte Konzert der Tour. Über 95.000 Besucher. Dazu waren ja auch die letzten Konzerte im Happel Stadion 2022, 2014 und 2006 allesamt ausverkauft.

Ein Stones Doppelpack in Wien wäre DIE Konzertsensation des Jahres. Denn in der mittlerweile 63-jährigen Karriere gab es überhaupt erst ein einziges Mal zwei aufeinanderfolgende Stones Konzerte in Österreich: Im Jahr 1973 als man die Europa-Tour zum Album „Goats Head Soup“ am 1. September in der Wiener Stadthalle startete und am 23. September auch in der Innsbrucker Olympiahalle aufspielte.

Spannend: laut iorr.org sollen die Stones bereits im Juli in Wien aufspielen und da ist das Happel ja bereits für Robbie Williams (12. Juli), Iron Maiden (17. Juli), Seiler & Speer (19. Juli) und Guns N‘Roses (24. Juli) reserviert. Ob da wirklich noch ein Stones-Doppelpack reinpasst? Vor allem wenn Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood ja nach jeder Show drei Tage Ruhepause einplanen? Somit ist es wahrscheinlicher, dass doch „nur“ ein Wien-Konzert gibt.