× Stones heizen mit Wien-Foto die Konzert-Gerüchte an

1965 posierten die Rolling Stones am Schwarzenbergplatz. Jetzt teilt man das coole Wien Foto auf Instagram. Der beste Hinweis auf das geplante Konzert im Happel Stadion.

„Rolling Stones in Vienna 1965“ - mit einem berühmten schwarzweiß Bild vor dem Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz, das auch schon als Cover einer Greatest Hits Compilation verwendet wurde, heizen die Rolling Stones jetzt die Konzertgerüchte weiter an: das auf Facebook und Instagram geteilte Band-Foto lässt darauf schließen, dass es im Sommer ein Konzert im Happel Stadion gibt. 60 Jahre nach dem Österreich-Debüt der Rock-Giganten.





© zeidler ×

© zeidler ×

Der Termin ist freilich noch nicht fixiert. Auch weil Mick Jagger sowohl das Routing als auch die Dimension - 14 oder 20 Konzerte - der wohl allerletzten Tournee „Hackney Diamonds 2025“ ständig adaptiert. Die stets top-informierte Fan-Seite iorr.org brachte letzte Woche sogar zwei Wien-Konzerte ins Spiel, hat das Happel Stadion am Donnerstag jedoch wieder von der provisorischen Tourliste genommen. Jetzt liefen die Stones mit ihrem Foto vor dem Hochstrahlbrunnen den besten Hinweis auf ein geplantes Wien-Konzert.