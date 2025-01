× Nine Inch Nails bringen die Stadthalle zum Beben

Am 28. Juni steigt das heißersehnte Live-Comeback von Nine Inch Nails in Wien. Ab 29, Jänner gibt's die Tickets

Zuletzt brachten Nine Inch Nails im Sommer 2014 die Stadthalle zum Beben. Jetzt kommen die brachialen Industrial-Rocker endlich wieder nach Österreich. Am 28. Juni zündet Trent Reznor die neue "Show Peel It Back", mit der man nach dreijähriger Pause das Tour-Comeback feiert. Die Tickets für den Konzert-Hit gibt’s ab 29. Jänner um 12 Uhr bei oeticket und ticket24.at

© Getty Images ×

Nach über 20 Millionen verkauften CDs, zwei Grammys, der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame (2020) sowie Remixes für u.a. David Bowie („I'm Afraid of Americans“), Queen („Stone Cold Crazy“) oder The Notorious B.I.G. ("Victory“) holte Reznor heuer mit dem Soundtrack zum Zendaya-Film "Challengers" sogar den Golden Globe. Jetzt legt er wieder live los.