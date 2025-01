× Nach Not-OP: Queens of the Stone Age holen Wien Konzert nach

2024 wegen einer Not-OP bei Sänger Josh Homme abgesagt. Jetzt gibt’s einen neuen Termin. Am 13. Juli rocken Queens of the Stone Age die Stadthalle.

Im Vorjahr mussten Queens of the Stone Age ihr geplantes Wien-Konzert in der MetaStadt kurzfristig absagen: Notoperation bei Sänger Josh Homme. „Es wurde alles getan, um durchzuhalten und für euch zu spielen, aber es ist nicht mehr möglich, weiterzumachen“, schreibt die Band damals auf ihren Social-Media-Kanälen und entschuldigt sich für die „Unannehmlichkeiten“. Jetzt gibt’s endlich einen Ersatz-Termin. Am 13. Juli rockt man mit der nach wie vor aktuellen CD „In Times New Roman…“ die Stadthalle. Die Tickets für den Rock-Hit unter dem Motto "The End of Nero" gibt's ab Freitag (24. Jänner) um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

2022 war bei Homme eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. 2024 gab es einen Rückfall. Doch jetzt fühlt er sich gottseidank wieder fit für eine große Tour.