× Schwer geschädigte Stimmbänder: Rock-Legenden müssen Wien-Konzert absagen

Konzert-Schock: Wishbone Ash müssen ihre Europa-Tournee auf ärztliches Anraten stoppen. Sänger Andy Powel kämpft mit schwer angeschlagenen Stimmbändern. Deshalb fällt auch das Wien-Konzert am 21. Jänner aus

Am 21. Jänner wollten die seit 1968 aktiven Gitarren-Rocker Wishbone Ash („"No Easy Road") unter dem Motto „The Last Wish“ im Wiener Reigen aufspielen: Doch jetzt der Schock. Die Tournee musste auf ärztliche Anweisung hin gestoppt werden. Sänger Andy Powel kämpft mit schwer angeschlagen Stimmbändern. Das hat eine Untersuchung in Tübingen, Deutschland ergeben.

„Ich habe heute Nachmittag ein paar Stunden im Universitätsklinikum Tübingen verbracht, wo sie mir eine winzige Kamera durch die Nase und den Hals bis zu meinen Stimmbändern eingeführt haben, die nachweislich schwer geschädigt sind.“ tat Powel die schlimme Kunde gestern knapp vor Mitternacht auf Facebook kund.

Und weiter: „Unsere deutsche Agentur hat eine Entscheidung getroffen, die Tour hier und jetzt zu unterbrechen. Der Arzt empfiehlt absolute Ruhe. Kein Reden und kein Singen. Wir werden alle Termine bis zur Pause verschieben Ich wollte es versuchen, aber ehrlich gesagt würde ich riskieren, meine Stimme unnötig zu ruinieren.“

Bis zum 26. Jänner fallen nun acht Konzerte aus. Auch der Wien-Stopp am 21. Jänner.

Die Tour soll aber aber am 7. Februar in Nürnberg fortgesetzt werden. Für Wien hofft man auf einen Ersatz-Termin. „Wir treffen diese Entscheidungen aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen nicht leichtfertig, aber es muss sein. Ich hoffe, Sie alle haben Verständnis dafür und seien Sie versichert, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um die Termine eher früher als später nachzuholen!“