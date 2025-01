× U2 planen neue Hits und Tournee

The Edge lässt im Podcast „Sodajerker on Songwriting“ U2-Fanherzen höher schlagen. Bald kommt eine neue Single.Dazu will man endlich wieder auf Tour gehen!

2018 waren sie das letzte Mal auf Europa-Tournee. 2023 gab’s die letzte Single „Atomic City“ und am 2. März 2024 das 40. und letzte Konzert im Multimedia-Komplex The Sphere in Las Vegas. Doch jetzt wollen U2 wieder groß durchstarten. „Es könnte sein, dass bald ein neuer Song herauskommt. Kreativ sind wir in einer tollen Position“, heißt Gitarrist The Edge jetzt im Podcast „Sodajerker on Songwriting“ die Gerüchte an. Und weiter: „Ich habe einfach an so viel Material gearbeitet und jetzt, wo wir einige U2-Sessions mit diesem Material machen, scheint es sich auszuzahlen.“

Und das nicht nur für ein neues Album - das erste seit „Songs Of Experience“ (201), sondern wohl auch für eine heißersehnte Tournee. „Wir hoffen, ein paar Shows machen zu können. Wir waren in Vegas, was fantastisch war, aber wir haben nicht viel von der Welt gesehen. Wir freuen uns darauf, unsere Fans dort zu treffen, wo sie leben, anstatt dass sie zu uns kommen müssen.“

Larry (o.) musste für Sphere-Konzertserie passen.

Das klingt nach einer fixen Tournee-Ansage. In Europa wird es aber wegen den für 2025 bereits Stadien-Konzerten von u.a. Iron Maiden, Guns N’Roses, Ed Sheeran oder Oasis wohl erst 2026 so weit sein. Bis dahin sollte auch Drummer Larry Mullen Jr., der bei der Vegas-Serie wegen einer Rücken-OP druch Bram van den Berg ersetzt werden musste, wieder tourfit sein.