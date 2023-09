× U2: ''Neuer Hit hätte Larry fast umgebracht!''

In der Nacht auf Samstag eröffnen U2 das neue Multimedia-Venue The Sphere in Las Vegas. Drummer Larry Mullen Jr. fällt nach einer OP aus. Jetzt Bono ein erstes Gesundheits-Update.

„Er hat es super hingekriegt, aber es hat ihn fast umgebracht. „Wenn Sie ihn also auf einer Trage sehen, wissen Sie, dass er für den Rock’n’Roll gestorben ist. Im CBS Mornings Interview gibt U2-Sänger Bono eine erstes Gesundheits-Update zu Drummer Larry Mullen Jr, der zwar am neuen 80ies-lastigen Hit Atomic City mittrommelt, aber die ab heute Nacht gezündeten Comeback-Konzerte im Sphere in Las Vegas wegen den Nachwirkungen einer OP auslassen muss. Für ihn springt Bram van den Berg ein.

Larry wird für Vegas-Konzerte durch Bram van den Berg ersetzt

Die neue Besetzung ist absolutes Neuland für U2 im auch schon 48. Karrierejahr. Erst einmal, am 26. November 1993, fiel Bassist Adam Clayton aus. Alle anderen Konzerte - und das waren seit 1976 immerhin schon 2033 (!), spielte man in der Original-Besetzung.

„Larry fühlt sich gut. Und er sieht einen Weg zurück zur Fitness, aber es wird einige Zeit dauern,“ so Bono.

Mit der neuen Show „U2:UV Achtung Baby Live“ weihen U2 auch gleich das 2,3 Milliarden Dollar teure kugelförmiges Entertainmentgebäude The Sphere in Las Vegas ein. Auf einem 15.000 (!) Quadratmeter großen Led Screen mit einer Auflösung von über 268 Millionen Pixel lässt man das 1991-er Werk Achtung Baby in voller Länge und die größten Hits wie „Pride“ oder „Sunday Bloody Sunday“ aus 167.000 Boxen erklingen. „Diese Halle und ihr bahnbrechenden Video und Ton-Möglichkeiten bieten uns eine ganz neue Spielweise. Wir werde damit die vierte Dimension durchbrechen,“ so Gitarrist The Edge.

Bis zum 16. Dezember stehen insgesamt 25 Konzerte für 465.000 Besucher am Programm. Für 2024 wünscht sich Tour Vermarkter Live Nation dann eine Welt-Tournee. Gut möglich, dass U2 erstmals seit dem Jahr 2010 auch wieder in Österreich aufspielen.