Jetzt fix: 2025 gibt es kein "Rolling Loud" in Ebreichsdorf

2024 große Aufregung - 2025 fix abgesagt! Das "Rolling Loud Festival" kommt heuer nicht nach Ebreichsdorf! Das bestätigt Veranstalter Live Nation auf oe24-Anfrage.

„Wir sind gekommen um zu bleiben!“ tönte es im Vorjahr rund um das Konzert-Comeback in Ebreichsdorf nach 16-jähriger Pause. Jetzt sieht die Sache freilich anders aus. „Wir bestätigen, dass das Rolling Loud Festival 2025 in Ebreichsdorf nicht stattfindet“ erklärt eine Sprecherin von deutschen Veranstalter Live Naton auf oe24 Nachfrage den Festival Stopp. Das berühmte Hip-Hop-Event, das im Vorjahr dutzende Topstars wie Nicky Minaj, Money Boy oder Travis Scott und rund 60.000 Besucher sowie sogar Edelfan David Alaba nach Ebreichsdorf lockte wird heuer nicht in Österreich stoppen. Auch weitere Konzerte sind vorerst nicht geplant.

Money Boy (o.) und David Alaba beim Rolling Loud 2024.

Ebreichsdorf scheint somit doch kein guter Boden für Großevents: 2008 blieben 50.000 Fans nach einem Bon Jovi Konzert stundenlang im Gatsch stecken.

Auch 2024 wurde die Abreise bei Metallica (4 Stunden Stau) und erst recht beim Rolling Loud Festival zur Geduldsprobe: Tausende Besucher saßen fest – ein Öffi-Chaos am Bahnhof sorgte für lange Wartezeiten. Die Polizei und Rettung waren vor Ort im Einsatz um die Wartenden zu verpflegen.