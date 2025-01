× Konzert-Hit: Lynyrd Skynyrd rocken St. Pölten

Heißes Update für den dichtgefüllten Konzertsommer 2025: Am 8. Juli spielen Lynyrd Skynyrd in St. Pölten auf

„Free Bird“, „Simple Man“, „The Ballad Of Curtis Loew” und natürlich „Sweet Home Alabama“ - ewige Hymnen, die am 8. Juli endlich wieder live bei uns erklingen: die Südstaaten Rocker von Lynyrd Skynyrd (sprich: ’Lĕh-’nérd ’Skin-’nérd“) zünden im VAZ von St. Pölten ihr einziges Österreich-Konzert. Die Tickets für den Rock-Hit gibt’s ab Freitag (24. Jänner) 11 Uhr bei oeticket und Ticket24.at

© Lynyrd Skynyrd ×

Die seit 1964 aktiven Rock-Giganten begleitet eine bewegende Karriere. Über 20 Millionen verkaufte Alben, die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame (2016) und die gefeierte Doku „If I Leave Here Tomorrow“ (2018). Sowie das große Drama: am 20. Oktober 1977 kamen fünf Bandmitglieder bei einem Flugzeugabsturz am Weg von Greenville nach Baton Rouge um’s Leben. Auch Sänger Ronnie Van Zant.