× oe24 holt jetzt auch Cypress Hill und The Sisters Of Mercy zum Forestglade

Starkes Update für das von oe24 präsentierte Kultfestival Forestglade in Eisenstadt. Am 11. Juli sind nun auch Cypress Hill, The Sisters Of Mercy, Dog Eat Dog und The Godfathers in Eisenstadt mit dabei. Bis Freitag 13 Uhr gibt's dafür die Tickets zum Freundschaftspreis.

H-Blockx, Therapy? („Forestglade ist für uns immer ein Heimspiel. Wir waren 1995 bei der Premiere dabei und freuen uns, dass wir 2025 auch wieder beim Revival aufspielen dürfen!“) und K’s Choice waren bereits fix. Jetzt holt oe24 auch Cypress Hill, The Sisters Of Mercy, Dog Eat Dog und The Godfathers zum Forestglade Festival, das am 11. Juli im Schlosspark Eisenstadt nach einer 13-jährigen Pause das heißersehnte Comeback und auch gleich den 30. Geburtstag feiert.

© Barracuda Music ×

© zeidler ×

© Getty Images ×

Cypress Hill (o.) und The Sisters Of Mercy (u.) sind neu dabei

© Getty Images ×

„Das war mein erstes Festival-Baby und wurde zur Mutter meiner anderen Festivals. Ohne Forestglade würde es wohl kein Nova Rock geben,“ zeigt sich Veranstalter Ewald Tatar über das Revival gerührt. Die begehrten Karten für den weit über 7-stündigen Indie-Rock-Hit gibt’s noch bis Freitag 13 Uhr bei oeticket und ticket24at zum „Friends Of Forestglade“ Preis von 79,99 Euro. Danach wird die nächste Preisstufe gezündet.

© zeidler ×

Therapy? feiern 30 Jahre Forestgalde.

© zeidler ×

Das Programm klingt mehr als vielversprechend: Therapy?, die jüngst im WUK für Mega-Stimmung sorgten, feiern in Eisenstadt das 30-jährige Jubiläum des Kult-Albums „Troublegum“. Die Sisters Of Mercy zünden im Schlosspark ewige Hymen wie „This Corrosion, “More“ oder „Temple Of Love” und als absolutes „High-Light“ liefern die Hip-Hop-Giganten von Cypress Hill die neue Hit-Show "Back in Black", bei der natürlich auch "Insane in the Brain", "When The Shit Goes Down" und der House-of-Pain-Klassiker "Jump Around" auf der Setlist stehen.