× Das gibt's doch nicht: AC/DC rocken im Sommer an Österreich vorbei!

Die „Highway to Hell“ führt diesmal nicht durch Österreich. AC/DC gehen zwar ab 26. Juni wieder auf Europa-Tournee stoppen aber nicht bei uns!

2015 rockten sie in Spielberg das größte Konzert ihrer Karriere, 2009 sorgte sie für einen unglaublichen Vorverkaufs-Rekord in Wien (54.000 Tickets gingen in nur 17 Minuten weg) und erst im Vorjahr rockten wieder 120.000 Fans beim einem Doppelpack im Happel Stadion ab. Man sollte meinen, AC/DC sind Österreich-Fans. Doch jetzt der große Schock. Bei dem am Montag veröffentlichten Plan für eine weitere Europa-Tournee unter dem Motto „Power Up“ sind zwar eher ungewöhnliche Städte wie Tallinn oder Karlsruhe dabei, aber völlig überraschend kein Stopp in Österreich. Somit gibt es erstmals seit 1991 keine „Hells Bells“ für uns.

© zeidler ×

© privat ×

Gleich 12 Europa-Konzerte haben Angus Young und Co. zwischen 26. Juni (Prag) und 21. August (Edinburgh) fixiert, dass Wien da nicht dabei ist, spiegelt leider den Trend wider, denn 2025 rocken so viele Top-Stars wie noch nie an Österreich vorbei. Neben AC/DC lassen u.a. auch Bruce Springsteen, Dua Lipa, Ed Sheeran, Nick Cave, Imagine Dragons, Duran Duran, Slipknot, Lainey Wilson, Finneas, The Pixies, Franz Ferdinand, The Black Keys oder Toto Österreich aus. Und man darf nun fast schon wetten, dass beim kommenden Tourplan von Grammy-Queen Beyoncé Wien mal wieder fehlen wird.