× AC/DC wurden in Wien von der Polizei geknipst!

Nach der Höllenshow vom Sonntag steht am Mittwoch das zweite AC/DC-Konzert im Happel Stadion an. Das treiben AC/DC jetzt privat in Wien

Gitarrist Stevie Young stoppte am Samstag nach einem kurzen Sightseeing-Trip bei der Nobel-Pizzeria "Regina Margherita" und die ganze Band knipste vor dem ersten Konzert sogar ein Erinnerungs-Selfie mit der Polizei-Eskorte. AC/DC halten Wien auf Trap! Am Sonntag (23. Juni) ließ man bei der Österreich-Premiere der neuen Show "Power Up" 59.000 Fans im Happel Stadion ausflippen. Mit den 21 größten Hits des Hardrock, Kanonen-Slaven und Höllenglocke, sowie der großen Österreich-Hommage: Angus Young rockte ja in rot-weiß-roter Schuluniform. Am Mittwoch (26. Juni) folgt die ebenso laute Zugabe!

AC/DC zündeten rot-weiß-rotes Höllenfeuer in Wien

AC/DC als Wien Fans. Sie bleiben fast eine Woche lang bei uns!

AC/DC mit ihrer Polizei-Eskorte im Hyatt (o.)

Stevie Young war in der Pizzeria Regina Margherita.

Deutlich ruhiger gingen es die Hardrock-Giganten bislang in Wien abseits der Bühne an. Bereits am Freitag um 13.57 Uhr jettete man mit dem Airbus A319-133 Privatflieger aus Dresden kommend in Schwechat ein. Dann ging es in fünf Luxus-Limousinen direkt zum noblen Hyatt Hotel. Anders als 2016, wo Angus Young ja unzählige Rauchpausen vor dem Hotel einlegte und jeden Selfie-Wunsch erfüllte, ließ man sich nun kaum blicken. Zum ersten Konzert fuhr man sogar aus der Seiten-Ausfahrt des Hotels an den Fans vorbei.

Die Autogramm-Jäger dürfen nun trotzdem weiter hoffen: Erst am Donnerstag zu Mittag wollen AC/DC weiter nach Zürich.