× AC/DC als Wien Fans. Sie bleiben fast eine Woche lang bei uns!

Bereits am Sonntag zünden AC/DC das erste von zwei ausverkauften Konzerten im Happel-Stadion. Die Teufelsrocker wollen dafür fast eine Woche lang in Wien blieben, kürzen dabei aber für Sänger Johnson die Setlist.

2015 lieferten AC/DC bei uns das größte Konzert aller Zeiten: 115.000 Fans beim Höllenfeuerk in Spielberg. Fast genau so viele Besucher werden nun in Wien erwartet. Beim Doppelpack im Happel Stadion. Am Sonntag (23. Juni) und am Mittwoch (26. Juni) zünden die für über 300 Millionen verkaufte CDs verantwortlichen Hardrock-Giganten die heiße "Power Up" Show. Die ungewöhnliche lange Pause zwischen den beiden Wien-Konzerten, für das man fast eine Woche lang wieder im noblen Hotel Hyatt reserviert hat, dient zur Schonung für Sänger Brain Johnson. Der fiel ja 2016 beim letzten Happel-Stopp wegen Hörsturz aus und wurde durch Axl Rose von Guns N’ Roses ersetzt. Dank modernster Technik ist er nun wieder tour-fit. Wenn auch nur mit Regenerations-Pausen und nun auch einem leicht gekürztem Konzert.

Angus Young logierte schon 2016 im Hyatt (o.).

Das ist die geplante Setlist von AC/DC:

If You Want Blood (You've Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Shoot to Thrill

Sin City

Rock 'n' Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Zugaben:

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

Mitte Mai standen beim Tourstart in Gelsenkirchen vom Opener "If You Want Blood (You've Got It)" bis zum von Dutzenden Kanonen-Salven begleiteten Finale "For Those About to Rock (We Salute You)" noch 24 Rock-Kracher am Programm. Natürlich auch die ewigen Hymnen "Hells Bells"," Thunderstruck" oder "Highway to Hell". Doch ab Italien wurden dann "Dog Eat Dog", "Givin the Dog a Bone" und "Hell Ain't a Bad Place to Be" aus der Setlist gekickt. Um Johnsons Stimme, die bei Hochtöner wie "Dirty Deeds Done Dirt Cheap", "You Shook Me All Night Long" oder "Shoot to Thrill" schon merklich an ihre Grenzen kommt, zu schonen.

Keine Schongang geht. bzw hüpft Teufelsgitarrist Angus Young. Auch mit 59 Jahren und doch schon schütterem weißen Haar tobt er mit der berühmten Schuluniform und seinem nicht minder legendären "Duckwalk" über die 50 Meter breite Bombast-Bühne. Teuflischen Gesten, ausufernde Soli und den berühmten Rücken-Kreisel auf einer Hebebühne in mitten der Fans zu „Let There Be Rock“ inklusive.

Die neue frische Band rund um Neo-Bassist Chris Chaney, von Jane’s Addiction, der ja Cliff Williams, der lieber seine Pension geniest, ersetzt, Schlagzeug Matt Laug und Angus Neffe Stevie Young hält sich dabei wie immer dezent im Hintergrund. Cool: im Vorprogramm gibt's in Wien sogar Hollywood Alarm: Taylor Momsen bekannt aus der Kult-TV-Serie "Gossip Girl" liefert mit ihrer Band The Pretty Reckless eine heiße Show rund um Rock-Hits wie "Make Me Wanna Die".