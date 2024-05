× AC/DC machen Stimmung für ihr Wien-Doppelpack

In knapp einem Monat steigt die Wien-Premiere der neuen AC/DC-Show "POWER UP". Schon jetzt zünden die Teufelsrocker dafür den Countdown. Mit einem Facebook-Posting machen AC/DC Stimmung für ihr Wien Doppelpack.

Am 23. und 26. Juni steigen die Hardrock-Konzerte des Jahres: AC/DC bringen gleich zwei Mal das Happel Stadion zum Beben. Schon jetzt machen die Teufelsrocker dafür auf Facebook Stimmung: „Noch einen Monat bis Wien! AC/DC spielten erstmals am 19. Mai 1996 im Rahmen der Ballbreaker Tour in Wien und kehrten 2000, 2009 und 2016 zurück.“ schrieb man Donnerstag Abend, also genau ein Monat vor der Wien-Premiere der neuen „POWER UP Show“ , auf Facebook und zeigte dazu zwei rare Konzertplakate aus den Jahren 1996 und 2000.

Spannend: von den bisherigen 8 Österreich-Konzerten wurden ja „nur“ 5 in Wien gezündet. Die Austro-Premiere stieg ja 1991 in Graz. Mit Metallica und Queensrÿche im Vorprogramm. Dazu gab‘s noch die Regenschlacht in Wels (2010) und das Rekord-Konzert vor 115.000 Fans in Spielberg (2015).

110.000 Fans sind jetzt beim Wien Doppelpack dabei. Für sie liefern AC/DC vom Opener „If You Want Blood (You've Got It)“ bis zum traditionellen Finale „For Those About to Rock (We Salute You)“ zu dem natürlich wieder Dutzende Kanonen-Salven gezündet werden die lauteste Show des Jahres: 24 Klassiker, alle legendären Zutaten wie die überdimensionale Höllenglocke, die Kanonen oder die obligate Schuluniform und eine von zwei riesigen Videoscreens und je 30 Boxentürmen flankiert Monsterbühne.

Die zweistündige Show setzt auf alle Hits - von „Hells Bells“, samt überdimensionale Höllenglocke, über „Highway To Hell“ bis zu „Let There Be Rock“ mit ausufernden Gitarren-Soli auf einer Hebebühne in mitten der Fans. Dazu gibt es als Austro-Premiere mit „Demon Fire“, wo man Video-Screen einen Motorradfahrer beim Höllenritt durch die brennende Wüste zeigt, und „Shot in der Dark“ auch zwei Songs der letzten CD „Power Up“.